Счетная палата не поддержала внесудебную конфискацию денег у клиентов банков

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Счетная палата раскритиковала предложенный законодателями механизм, по которому в случае отнесения клиента банка к высокому уровню риска (красная зона) в сфере антиотмывочного законодательства, все средства на его счетах будут направлены в бюджет государства.

Эта норма содержится в законопроекте №1064272-7 о создании на базе Банка России информационного сервиса "Платформа ЗСК" (знай своего клиента). Поправки в конце ноября 2020 года внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов.

Авторы поправок предложили делить клиентов банка - юрлиц и ИП - а категории по риску вовлеченности в проведение подозрительных операций: высокий риск (красный уровень), средний риск (желтый), низкий риск (зеленый). Критерии отнесения клиентов к группам риска будут определять ЦБ и Росфинмониторинг, эти правила будут публиковаться на сайте регулятора.

Клиентам с красным уровнем риска предлагается запретить открывать новые банковские счета, проводить любые операции (как собственные, так и в их адрес), запретить или закрыть доступ к услугам по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), а также запретить использование электронного средства платежа.

Банк в течение пяти рабочих дней после расторжения договора банковского счета (вклада) либо в течение пяти рабочих дней после дня, когда ему стало известно о наличии оснований расторжения договора банковского счета (вклада) в случае отнесения клиента к "красному уровню", будет обязан перечислить в бюджетную систему деньги со счет клиента.

Отзыв Счетной палаты опубликован в думской базе.

"Полагаем важным отметить, что согласно статье 35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда", - говорится в заключении контрольного ведомства.

СП также ссылается на Гражданский кодексс, который допускает обращение в доход государства имущества, если в соответствии с законодательством о противодействии терроризму его владелец не доказал законность его приобретение, но и такое решение должен принимать суд.

"Предлагаемый законопроектом механизм изъятия имущества (денежных средств) во внесудебном порядке не соответствует Конституции РФ и гражданскому законодательству", - отмечает контрольный орган.

В пояснительной записке к законопроекту приводилась текущая оценка клиентов финансовых учреждений (без учета физических лиц), которая показывала, что доля клиентов низкого риска - в пределах 99% от общего количества хозяйствующих субъектов (общее число субъектов предпринимательской деятельности около 7,7 млн), доля клиентов среднего риска - в пределах 0,3%, а доля клиентов высокого риска не превышает 0,7%.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что платформа может быть запущена в конце 2021 - начале 2022 года.