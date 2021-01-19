В Рязани эвакуировали 100 человек из-за пожара на заводе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Рязани на улице Маяковского тушат пожар в производственном здании на территории завода Счетно-аналитических машин (САМ), эвакуированы 100 человек, сообщили "Интерфаксу" во вторник в региональном МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 14:52. Огонь возник на четвертом этаже цеха №4.

"На месте происшествия работают 19 пожарных автомобилей и 56 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Площадь возгорания составила 100 кв. м", - рассказал собеседник агентства.

Сотрудниками МЧС было эвакуировано 100 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.