РКН требует восстановить доступ к YouTube-ролику издания "POLITRUSSIA"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) направил руководству компании Google письмо с требованием восстановить доступ к информации российского СМИ "POLITRUSSIA" на YouTube, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"Ранее администрацией видеохостинга был удален видеоролик главного редактора "POLITRUSSIA" Руслана Осташко, размещенный 17.01.2021 на YouTube-канале издания. В письме отмечается, что видеоролик посвящен анализу общественно-политической обстановки в мире и не содержит запрещенной информации. Оснований для удаления нет", - говорится в сообщении РКН.

По мнению ведомства, "данные действия администрации YouTube являются недопустимым ограничением прав граждан на доступ к материалам российского СМИ на территории России".