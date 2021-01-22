Соратника Навального в Волгограде арестовали на семь суток

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Волгограде Центральный районный суд назначил семь суток административного ареста координатору регионального штаба Навального Евгению Кочегину. Как сказал его адвокат Федор Куницкий, ему вменили организацию несанкционированной акции без подачи уведомления.

Суд назначил Кочегину арест по ч. 2 ст. 20.2 КоАП.

Также суд рассматривает адмниистративный протокол, составленный на помощницу Кочегина Марию Худоярову. Ей вменяют ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное совершение административного правонарушения при организации либо проведении публичного мероприятия), сказал Куницкий. Ранее Худоярова была оштрафована на 20 000 рублей за анонс в соцсетях акции в поддержку Сергея Фургала, экс-губернатора Хабаровского края.

Полицейские пришли с проверками к Кочегину и Худояровой утром 22 января. По словам адвоката, их допросили как свидетелей по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Однако наркотиков у них дома при обысках не нашли. После чего на них составили протоколы по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия).

Штабы Навального призывают 23 января участвовать в акциях в поддержку арестованного оппозиционера. В разных регионах волонтеров и координаторов штабов стали задерживать. Роскомнадзор и Генпрокуратура борются с распространением призывов приходить на несогласованные массовые акции. В МВД пообещали не допустить таких митингов и шествий.

СКР возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия. В Татарстане днем ранее было возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам.