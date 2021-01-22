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Самолет Петербург-Москва благополучно вернулся из-за неполадок с двигателем

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Самолет, выполняющий рейс 6035 Петербург - Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщает в пятницу Северо-Западная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, борт авиакомпании "Россия" вылетел из северной столицы в 18:07 , но в связи с технической неисправностью самолета экипаж принял решение вернуться в Пулково.

В 19:08 судно благополучно приземлилось в аэропорту, говорится в сообщении.

На борту находились 124 пассажира и 4 члена экипажа, пострадавших среди них нет, уточняют в прокуратуре.

Надзорное ведомство контролирует обеспечение пассажиров всем необходимым и предоставление авиакомпанией резервного борта. По факту инцидента организована проверка.

Ранее в пятницу информированный источник сообщал "Интерфаксу" о возвращении в Пулково вылетевшего в Москву самолета авиакомпании "Россия". Возможной причиной возврата стала повышенная вибрация двигателя.

Россия Петербург Пулково

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