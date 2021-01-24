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В РФ начали разработку нового истребителя-перехватчика на смену МиГ-31

В РФ начали разработку нового истребителя-перехватчика на смену МиГ-31
Истребители-перехватчики МиГ-31
Фото: Максим Кузовков/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В России начались работы по созданию перспективного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия, сообщила госкорпорация "Ростех".

Как отмечается в сообщении на сайте корпорации, "проект Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ".

Предполагается, что МиГ-41 (ПАК ДП) придет на смену истребителю-перехватчику дальнего радиуса действия МиГ-31, который был принят на вооружение в 1981 году.

В 2018 году президент ОАК Юрий Слюсарь заявил "Интерфаксу", что ПАК ДП заменит МиГ-31 около 2030 года.

МиГ-31 - сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.

Вооруженные силы России получают модернизированные самолеты МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот самолет в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракетного комплекса "Кинжал".

Ростех ПАК ДП МиГ-41 МиГ-31

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