В РФ начали разработку нового истребителя-перехватчика на смену МиГ-31

Истребители-перехватчики МиГ-31 Фото: Максим Кузовков/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В России начались работы по созданию перспективного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия, сообщила госкорпорация "Ростех".

Как отмечается в сообщении на сайте корпорации, "проект Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ".

Предполагается, что МиГ-41 (ПАК ДП) придет на смену истребителю-перехватчику дальнего радиуса действия МиГ-31, который был принят на вооружение в 1981 году.

В 2018 году президент ОАК Юрий Слюсарь заявил "Интерфаксу", что ПАК ДП заменит МиГ-31 около 2030 года.