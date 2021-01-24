Кремль заявил о готовности быть гибким в отношениях с США, но не бесконечно

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россия готова проявлять гибкость в отношениях с США, но не готова к диктату и хамству, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Гибкость - это необходимый элемент для межгосударственных отношений. Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству, и мы не готовы к пересечению красных линий, а в остальном необходимая гибкость проявлялась. Но она не может проявляться до бесконечности", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва.Кремль.Путин" (телеканал "Россия-1") Павлу Зарубину.

Таким образом он ответил на замечание о том, что отношения между РФ и США все хуже и хуже, и в какой-то момент кто-то должен кому-то уступить. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что для России существуют "красные линии, за которые нельзя переступать". "Нет, это как раз те самые красные линии, за которые нельзя переступать", - сказал он журналисту на замечание, что Россия могла бы быть в свое время поуступчивее и, например, выдать США Эдварда Сноудена или смириться с госпереворотом на Украине.

Песков отметил, что Россия готова наладить диалог с США, хотя в нем будут преобладать моменты несогласия. Путин готов строить отношения с американцами, как с партнерами, заявили в Кремле.

"И вот если уже текущая администрация США к такому подходу будет готова, я не сомневаюсь, что наш президент ответит взаимностью", - подчеркнул Песков.

В ходе интервью Пескову напомнили, как Путин и президент США Джордж Буш-младший в 2008 году в Сочи танцевали "барыню". Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, возможно ли такое вновь.

"Шел диалог. И поэтому эти танцы. Танцы - это не главное, танцы - это иллюстрация готовности общаться друг с другом. Это самое важное", - пояснил Песков.