Путин запланировал выступить на Давосском форуме

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на будущей неделе выступит на Всемирном Давосском экономическом форуме.

В программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье был озвучен рабочий график главы государства на предстоящую неделю. Ведущий Павел Зарубин сообщил, что Путин, в частности, примет участие в Давосском форуме, который в этом году пройдет в дистанционном режиме.

На высшем уровне Россия не была представлена в Давосе уже давно: президент в последний раз приезжал на форум в 2011 году, премьер - в 2013 году (оба раза это был Дмитрий Медведев). Путин участвовал в ВЭФ в 2009 году как глава правительства.

При этом каждый год, даже после ухудшения отношений с западными странами и введения различных санкций, Россия делегирует в Давос представительную делегацию во главе с кем-то из вице-премьеров (исключения - 2019 год, когда главой делегации был министр экономики Максим Орешкин, и 2020 год, когда в РФ прямо перед форумом поменялось правительство, и тот же Орешкин участвовал в сессии ВЭФ уже не будучи министром и еще не будучи помощником президента), целую группу высокопоставленных чиновников, руководителей госбанков и госкомпаний.

25 января, в Татьянин день, президент, как ожидается, пообщается со студентами российских вузов. 27 января, в день снятия блокады Ленинграда, Путина ждут в музее Великой Отечественной войны в Москве, где открылась новая экспозиция.

Кроме того, на предстоящей неделе Путин проведет совещание с членами правительства.

Онлайн-форум "Давосская неделя" пройдет с 25 по 29 января.