Плита упала на подростков в недостроенном здании под Севастополем

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Один подросток погиб в заброшенном недостроенном здании в севастопольском поселке Орловка при обрушении бетонной плиты в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, по предварительной информации, в момент инцидента в здании находились несколько подростков 14-16 лет. Он заявил, что из-за упавшей конструкции еще один ребенок получил перелом.

По информации другого источника "Интерфакса", пострадавших при обрушении - двое.

В главном управлении МЧС по Севастополю агентству подтвердили факт ЧП, не уточнив, есть ли жертвы и пострадавшие.

Представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова заявила журналистам, что из-за гибели мальчика и травмирования двоих школьников при обрушении плиты возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц (ч. 2 ст. 293 УК РФ).