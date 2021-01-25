Троих вахтовиков из Татарстана нашли мертвыми в Пермском крае

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Прокуратура города Березники в Пермском крае и специалисты Гострудинспекции проводят проверку по факту гибели трех вахтовиков, прибывших для работы на Тукачевском месторождении нефти, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, инцидент с гибелью трех рабочих произошел в деревне Шишкино Усольского района края. Тела мужчин, прибывших из Татарстана, были обнаружены в вагон-доме, говорится в сообщении.

Прокуратура оценит, как соблюдались нормы трудового законодательства и правила охраны труда.

В пресс-службе ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" уточнили, что этот инцидент не связан с деятельностью компании.

По данным сайта Росгеолфонда, лицензии на разработку и добычу углеводородов на Тукачевском участке принадлежат ООО "Сиаль" (Пермь) и АО "Меллянефть" (Татарстан).

Как сообщалось со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК, за первое полугодие 2020 года "Меллянефть" добыла 25,337 тыс. тонн нефти и газового конденсата, "Сиаль" - 86,068 тыс. тонн.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", гендиректором обеих компаний является Марат Тазиев.