На Ямале вертолет с 20 пассажирами вернулся на место вылета из-за автопилота
Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Ямало-Ненецком автономном округе вертолет Ми-8, выполнявший коммерческий рейс, из-за отказа автопилота вернулся на площадку вылета, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Воздушное судно принадлежит авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги". 25 января оно выполняло коммерческий рейс сообщением Бурэнерго - ВЖК Находка.
На борту вертолета находились 20 пассажиров и три члена экипажа. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения правил безопасности полетов.