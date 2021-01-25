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Под Тверью обрушилось здание "Прохоровской мануфактуры"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Старое заброшенное строение обрушилось на территории одного из предприятий в Вышнем Волочке Тверской области. Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Вызов о происшествии поступил к нам около 14:00. Обрушение произошло на площади около 1 тыс. кв. метров. Предварительно, в здании людей не было, погибших и пострадавших нет", - отметил собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что здание было старой постройки и давно не эксплуатировалось.

На место происшествия направлены специалисты, техника, а также кинологи. Всего задействованы 83 человека, 31 единица техники. Движение по проезжей части перекрыто, выставлено оцепление.

В соцсетях и СМИ отмечают, что речь идет о здании бывшей текстильной фабрики "Пролетарский Авангард" ("Прохоровская мануфактура") – памятнике промышленной архитектуры второй половины XIX-го – первой половины XX-го века.

По данным местных СМИ, частично обрушилась стена четырехэтажного здания "Прохоровской мануфактуры" на улице Двор фабрики "Пролетарский авангард". Это строение было возведено в конце XIX века, включено в список объектов историко-культурного наследия Тверской области.

Объект был заброшен, никем не охранялся. Неизвестные разобрали крышу и снесли опорные колонны на четвертом этаже, скреплявшие потолки и стену.

Прохоровская мануфактура была второй по величине швейной фабрикой в райцентре и состоит из нескольких построек разных периодов. Статус выявленного памятника имеет главное здание фабрики. У отдельных построек региональная категория охраны.

Вышний Волочек Тверская область

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