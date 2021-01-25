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Житель алтайского Бийска пойдет под суд за попытку сжечь дом с детьми

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Бийска, который обвиняется в попытке сжечь дом с двумя детьми, направлено в суд в Алтайском крае, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, днем 18 октября прошлого года мужчина повстречал на улице в Бийске свою сожительницу, которая пошла за лекарствами для заболевших детей. Услышав, что их трехлетний сын и 11-летняя дочь сожительницы находятся дома одни, мужчина пришел к дому, пытаясь проникнуть внутрь, однако ему это не удалось. Тогда он нашел емкость с горючей легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею деревянные конструкции дома, после чего поджег.

За тем, как горит дом, обвиняемый наблюдал из расположенного рядом нежилого строения. Между тем пожар заметил местный житель, проезжавший мимо, и ему удалось спасти детей из огня.

Умышленный поджог дома причинил его хозяйке материальный ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал частично, утверждая, что находился в состоянии алкогольного опьянения и хотел лишь напугать детей.

Ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 30, пунктам "а, в, д, е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом, если преступление при этом не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Бийск Алтайский край

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