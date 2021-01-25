Чиновница выплатит 5 млн рублей за невыгодную сдачу подземных переходов бизнесу

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Челябинске Советский районный суд обязал экс-директора муниципального учреждения "Горсад им. А.С. Пушкина" Ольгу Попову к возмещении 5 млн рублей ущерба городскому бюджету за сдачу в аренду подземных переходов бизнесу на невыгодных условиях. Об этом сообщила пресс-служба суда. Иск о компенсации подал "Горсад".

Также суд признал Попову виновной в халатности и оштрафовал на 30 000 рублей.

Уголовное дело в ее отношении возбудили в октябре 2019 года.

Подземные переходы на площади Революции ранее по решению мэрии Челябинска были переданы в распоряжение "Горсада".

Прокурорская проверка установила, что в апреле 2018 года переходы были сданы в аренду ООО "Лоция" под торговлю, и арендатор без правовых оснований получил муниципальную преференцию. В результате с июня 2018 года по июль 2019 года муниципальное автономное учреждение (МАУ) "Горсад им. А.С. Пушкина" недополучило несколько миллионов рублей доходов.