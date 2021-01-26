Частных детективов будут судить за нарушение тайны телефонных переговоров

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Новосибирске завершено раследование уголовного дела двух сотрудников частного детективного агентства ОЧД "АББ" и двух горожан, которых обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров (ч.1 ст.138 УК). Как сообщили в областном управлении СКР, по делу утверждено обвинительное заключение, скоро оно поступит в суд.

По версии следствия, с января 2018 по апрель 2019 года два частных детектива, находясь в Новосибирске, без наличия законных оснований, через неустановленное лицо, а также двух местных жителей получили данные о телефонных соединениях одного из абонентских номеров, без согласия абонента и составляющих его тайну.

Кроме того, с ноября 2018 года по апрель 2019 года два жителя Новосибирска, действуя группой лиц по предварительному сговору и по заказу неустановленного лица, из корыстной заинтересованности, используя без ведома и согласия абонентов ООО "Т2 Мобайл" их паспортные данные, под видом граждан дистанционно обращались в службу поддержки мобильного оператора, где получали доступ к информации о детализации абонентских соединений.

Полученные сведения обвиняемые отправляли по электронной почте неустановленному лицу, а за это получали деньги. В деле речь идет о незаконном получении данных 11 абонентов. Дело возбудили по материалам УФСБ Новосибирской области.