Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:25Заразились
на 25.01В России 3 738 690+19 290В мире 99 194 405+447 423

Частных детективов будут судить за нарушение тайны телефонных переговоров

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Новосибирске завершено раследование уголовного дела двух сотрудников частного детективного агентства ОЧД "АББ" и двух горожан, которых обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров (ч.1 ст.138 УК). Как сообщили в областном управлении СКР, по делу утверждено обвинительное заключение, скоро оно поступит в суд.

По версии следствия, с января 2018 по апрель 2019 года два частных детектива, находясь в Новосибирске, без наличия законных оснований, через неустановленное лицо, а также двух местных жителей получили данные о телефонных соединениях одного из абонентских номеров, без согласия абонента и составляющих его тайну.

Кроме того, с ноября 2018 года по апрель 2019 года два жителя Новосибирска, действуя группой лиц по предварительному сговору и по заказу неустановленного лица, из корыстной заинтересованности, используя без ведома и согласия абонентов ООО "Т2 Мобайл" их паспортные данные, под видом граждан дистанционно обращались в службу поддержки мобильного оператора, где получали доступ к информации о детализации абонентских соединений.

Полученные сведения обвиняемые отправляли по электронной почте неустановленному лицу, а за это получали деньги. В деле речь идет о незаконном получении данных 11 абонентов. Дело возбудили по материалам УФСБ Новосибирской области.

Новосибирск Т2 Мобайл СКР ФСБ ОЧД АББ

Новости

Новосибирский губернатор признался в двояком чувстве к Навальному

Получившая от омоновца удар в живот участница протестов обратится в СК

РФ разрешила въезд гражданам Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара

Что произошло за день: понедельник, 25 января

"Газпром" продал "Пик Отель" в Сочи в 2 раза дороже стартовой цены

ВС РФ встал на сторону россиянки в споре с Adidas из-за смарт-часов

ВС РФ встал на сторону россиянки в споре с Adidas из-за смарт-часов

Минюст подготовил законопроект о доступе к банковским документам НКО

Госдума изучит вопрос об ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции

Студенты в РФ смогут выбирать между традиционным и онлайн-обучением

Студенты в РФ смогут выбирать между традиционным и онлайн-обучением

Суд арестовал обвиняемого в нападении на инспекторов ДПС в Петербурге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');