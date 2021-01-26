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СКР и прокуратура заинтересовались массовой дракой подростков в кузбасском Таштаголе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Кемеровской области и региональное СУ СКР начали проверку после публикаций в СМИ и соцсетях видеозаписи, на которой подростки из горнолыжного курорта Шерегеш и города Таштагола устроили массовую драку.

"В ходе проверки будет дана оценка полноте проводимой работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с подростками и семьями, в которых они воспитываются, выяснены причины и условия, способствовавшие противоправному деянию", - сообщили в пресс-службе прокуратуры "Интерфаксу" во вторник.

В свою очередь, пресс-служба регионального СУ СКР сообщает, что проводится доследственная проверка, в рамках которой будут проанализированы причины конфликта молодых людей.

В ролике видно, что подростки группами по двое-трое человек по одному избивают своих соперников, валят их на снег, после чего бьют ногами по лицу и голове, а также прыгают на них. Всего в драке участвует около 20 человек, часть из которых, по словам авторов ролика, проживает в Таштаголе, а их соперники – в горнолыжном поселке Шерегеш.

Кемеровская область Шерегеш Таштагол

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