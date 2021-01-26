Советник президента РФ назвал вакцинацию условием проведения деловых форумов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Проведение деловых форумов и конференций потребует предварительной вакцинации их участников и соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора РФ, считает советник президента России Антон Кобяков.

"Массовая вакцинация населения в стране и мире позволит возобновить деловое общение, восстановить конгрессно-выставочную индустрию и постепенно выйти из кризиса 2020 года. В новом году необходимо обратить особое внимание на рекомендации Роспотребнадзора при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, которые разработаны вместе со специалистами Фонда Росконгресс в ноябре прошлого года. Необходимо укреплять деловую активность, налаживать взаимодействие бизнеса из разных стран и регионов, привлекать к участию в мероприятиях ключевых экспертов. Оргкомитеты могут обеспечить безопасную среду для участников и посетителей – от профилактики до дезинфекции. В свою очередь, потенциальным участникам необходимо проявить ответственное отношение к здоровью. Считаю, что сегодня важно вакцинироваться", – отметил Антон Кобяков.