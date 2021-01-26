Во Владимирской области встал вопрос введения спецрежима из-за мусора

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Владимирской области рекомендовала руководству Александровского района установить режим повышенной готовности на территории района для решения проблем с вывозом ТКО. Об этом сообщила пресс-служба администрация области.

Проблема с мусором в районе образовалась после закрытия городской свалки в январе этого года. Росприроднадзор отозвал лицензию у компании, которая содержит полигон. По какой причине - не уточняется.

В ближайшее время власти района должны предложить альтернативные вариант размещения мусора.

Ранее свалка в Александровском районе неоднократно выступала объектом внимания властей региона, правоохранительных органов. Местные жители и общественники не раз проводили митинги с требованием запретить ввоз мусора из Московского региона. Депутаты Заксобрания Владимирской области также направляли по этому поводу губернатору области Владимиру Сипягину официальные запросы.

После проверки прокуратуры Владимирской области выяснилось, что региональный оператор ООО "Экоресурс" незаконно размещал на территории региона мусор из Московской области. В то время как это нарушает законодательство и не предусмотрено текущей схемой размещения ТКО. Тогда генеральному директору "Экоресурса" было внесено представление об устранении нарушений законодательства.