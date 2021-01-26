Ректором РЭУ имени Плеханова назначен Иван Лобанов
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Иван Лобанов назначен ректором Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, сообщается на сайте вуза.
"Сегодня на заседании ученого совета представлен приказ Министерства науки и высшего образования РФ о назначении Ивана Васильевича Лобанова на должность ректора Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова с 26 января 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.
С августа 2020 года Лобанов исполнял обязанности ректора данного вуза.