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Ректором РЭУ имени Плеханова назначен Иван Лобанов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Иван Лобанов назначен ректором Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, сообщается на сайте вуза.

"Сегодня на заседании ученого совета представлен приказ Министерства науки и высшего образования РФ о назначении Ивана Васильевича Лобанова на должность ректора Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова с 26 января 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

С августа 2020 года Лобанов исполнял обязанности ректора данного вуза.

Иван Лобанов РЭУ имени Плеханова

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