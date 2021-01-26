В Ивановской области раскрыли крупную сеть нарколабораторий

Организатором сети оказался бывший сотрудник ФСКН

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Крупная сеть подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков выявлена в Ивановской области, сообщила во вторник пресс-служба регионального УФСБ.

По данным ведомства, среди задержанных - бывший руководитель одного из подразделений управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН, ныне упразднена) по Москве и Московской области, который и организовал подпольные нарколаборатории. "Именно он руководил членами ОПГ, распределял финансовые потоки", - отметили в пресс-службе.

Также были задержаны руководители подразделений банды - жители Москвы, Кабардино-Балкарии и Владимирской области, а также его участники - жители Московской, Саратовской, Волгоградской и Ивановской областей, в том числе - один из руководителей органа местного самоуправления Ивановской области.

В общей сложности задержаны 16 человек. 14 фигурантов заключены под стражу, двое отправлены под домашний арест.

Из незаконного оборота изъяты произведенные в лабораториях наркотики общей массой более 59 кг, свыше 10 тонн жидкости, содержащей наркотики, различные химические реактивы, а также лабораторное оборудование, предназначавшееся для организации двух подпольных нарколабораторий.

Кроме того, конфисковано 8 единиц огнестрельного оружия, 730 патронов различного калибра и приспособления для бесшумной стрельбы.

В пресс-службе отметили, что для свободного перемещения по ЦФО организаторы преступной группы использовали автомобили класса "люкс", оборудованные специальными сигналами и устройствами сокрытия номерных знаков, а также форму сотрудников ФСБ.

Наркотики в лабораториях изготавливали иностранцы, которых преступники удерживали насильно, угрожая им расправой, сообщили в пресс-службе.