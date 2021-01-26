В "Пулково" ослепили лазером экипаж заходящего на посадку самолета
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности полетов по факту ослепления лазером экипажа воздушного судна, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, накануне, 25 января, вечером при посадке в аэропорту "Пулково" экипаж самолета авиакомпании "Руслайн", выполнявший рейс "Ханты-Мансийск - Санкт-Петербург", доложил, что его ослепили лазером зеленого цвета. Лайнер благополучно приземлился.
Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.