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В "Пулково" ослепили лазером экипаж заходящего на посадку самолета

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности полетов по факту ослепления лазером экипажа воздушного судна, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, накануне, 25 января, вечером при посадке в аэропорту "Пулково" экипаж самолета авиакомпании "Руслайн", выполнявший рейс "Ханты-Мансийск - Санкт-Петербург", доложил, что его ослепили лазером зеленого цвета. Лайнер благополучно приземлился.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Пулково Петербург

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