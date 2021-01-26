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Суд назначил условные сроки за передачу иностранцам технологий двойного назначения

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Рыбинский городской суд назначил условные сроки лишения свободы двум бывшим сотрудникам завода ПАО "ОДК-Сатурн" (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию") Александру Виноградову и Александру Красильникову, сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Суд решил, что они незаконно передали иностранной организации технологии и научно-техническую информацию. Им вменили ч.3 ст.189 УК (Незаконные экспорт из России или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники).

Виноградов приговорен к четырем годам условно и выплате штрафа в 800 000 рублей, Красильников получил три года условно.

Следствие и суд установили, что Виноградов, работая с 1996 по 2017 год в ПАО "ОДК-Сатурн", заключил договор с китайским институтом. Он обещал партнерам создать полный цикл точного литья. При этом он знал, что подобная технология используется для создания вооружения, полагает следствие.

Поскольку Виноградов не обладал полным объемом знаний, то он предложил подключиться к контракту Красильникову, который раньше работал на заводе ведущим инженером-технологом.

"Они составляли технические задания на оборудование, технологические процессы, осуществляли поиск поставщиков и приемку производственного оборудования и сырьевых материалов", - сказала Козлова. По ее словам, к тому времени оба уже не работали на заводе, но получали необходимую научно-техническую информацию от действующих работников предприятия.

В августе 2019 года Виноградов переехал в Китай, в октябре того же года его задержали в России, когда он прилетел по делам, напомнила пресс-секретарь суда.

"Виноградов и Красильников, а также китайский институт не обращались в установленном порядке за получением лицензий ФСТЭК России для вывоза (передачи) в иностранные государства материалов по технологии высокоточного литья", - добавила Козлова.

Рыбинский завод "ОДК-Сатурн" специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации и флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, силовых установок морского назначения.

"ОДК-Сатурн" выпускает двигатели SaM146 (совместно с компанией Safran Aircraft Engines) для пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, двигатели Д-30КП для транспортной авиации.

Рыбинск Рыбинский городской суд ОДК-Сатурн ОДК Ярославская область Александр Виноградов Александр Красильников Китай

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