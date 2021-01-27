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ФАС возбудило дела на мэрию Иркутска за ликвидацию 757 ларьков

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Управление ФАС по Иркутской области сообщило, что возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении администрации Иркутска из-за "необоснованного сокращения" торговых точек в схеме размещения ларьков и киосков.

В УФАС считают, что это может привести к ограничению конкуренции.

Дело будет рассмотрено 11 февраля.

Ранее бизнес пожаловался в ФАС на то, что мэрия исключила из схемы размещения нестационарных объектов торговли 757 мест. В марте 2020 года антимонопольный орган предупредил чиновников, что их действия нарушают закон о защите конкуренции. Однако мэрия, как указывает УФАС, до сих пор не представила доказательств того, что она исполнила данное предупреждение.

Комментариями мэрии "Интерфакс" пока не располагает.

Иркутск Иркутская область ФАС

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