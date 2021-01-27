Рентабельными оказались лишь 36% извлекаемых запасов нефти в РФ

В Минэнерго отмечают, что нужно повышать конкурентоспособность, цифровизируя отрасль

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Согласно данным инвентаризации экономики разработки месторождений, проведенной по поручению правительства РФ, из 30 млрд тонн извлекаемых запасов нефти России только 36% является рентабельным в текущих макроэкономических условиях. Повысить рентабельность можно за счет цифровизации, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в статье, опубликованной в журнале ведомства "Энергетическая политика".

В сентябре глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров говорил, что по сценарию временных методических рекомендаций (ВМР, условия середины 2019 года по цене на нефть и затратам) рентабельных запасов – 18,6 млрд тонн из 28,9 млрд тонн (64%), а по сценарию Минэкономразвития (МЭР, примерно соответствующий текущему состоянию дел, нефть $40 за баррель) – рентабельных запасов 10 млрд тонн (34,6%).

Сорокин говорил тогда же, что Минэнерго попросит правительство перенести срок окончания инвентаризации нефтяных месторождений на 2021 год, поскольку в 2020 году произошли сильное изменение макроэкономических параметров из-за COVID-19, а в России было изменено налоговое законодательство.

Причины низкой рентабельности запасов

Как говорится в статье замминистра, низкая рентабельность запасов связана "с ухудшением возможностей освоения: ростом обводненности, необходимостью строительства дорогостоящих скважин сложной конструкции, низкой проницаемостью и расчлененностью коллекторов, уходом в краевые зоны и пласты с небольшими толщинами и так далее".

"Качество воспроизводства ресурсной базы также ухудшается. Средний размер открытий новых месторождений в 2015-1019 гг. составил 9-14 млн тонн (без учета нескольких крупных на шельфе и Пайяхского месторождения). Прирост запасов в последние годы во многом обеспечивается доразведкой в действующих регионах добычи, а также переоценкой запасов. При этом технологическая сложность геологоразведки значительно повышается. В основном, в традиционных регионах прирост происходит за счет поиска пропущенных залежей или бурения на глубокие горизонты", - отметил он.

Нужны новые технологии

По мнению Сорокина, нужно применять "совершенно новые технологии разведки и моделирования активов".

"Для доюрского комплекса Западной Сибири капитальные затраты на поисковое бурение сопоставимы с Арктикой – от 500 млн руб. и более за скважину. С точки зрения крупных открытий, наиболее перспективным регионом является Арктика и шельф. Здесь уже было сделано несколько крупных открытий за последние годы – Нептун, Тритон, Пайяха с суммарными запасами более 1,3 млрд тонн нефти. Однако, эти бассейны мало изучены и, с учетом высокой стоимости поискового бурения, здесь необходимо применять совершенно новые технологии моделирования для эффективной локализации залежей углеводородов", - отметил он.

Сорокин полагает, что только опережающее технологическое развитие и повышение эффективности позволит России "сохранить положение одного из самых низких по себестоимости производителей на мировой кривой предложения нефти".

"Алгоритмы искусственного интеллекта дают возможность автоматизировать рутинные операции, в результате чего повышается качество интерпретированных данных и снижаются сроки анализа. По предварительным данным, такой метод позволяет сохранить до 6% инвестиций за счет сокращения количества нерентабельных опций. Это позволит увеличить ожидаемую стоимость проекта ГРР (EMV) для компании до 15% за счет сокращения сроков и снижения неэффективных инвестиций", - подсчитали в Минэнерго.

По словам Сорокина, цифровые модели месторождения позволят выявить скрытые запасы выработанных месторождений. "В денежном выражении суммарный эффект для отрасли в 2025-2040 гг. за счет снижения расходов от нерентабельных операций и прироста КИН на действующих активах может составить по предварительным оценкам 2,95 трлн руб. Для государства за аналогичный период эффект может составить 2,45 трлн рублей за счет увеличения налоговой базы в виде ввода дополнительных запасов в разработку", - считает он.

Замминистра призвал российские компании обмениваться информацией, отметив, что для этого нужно регулирование в области промышленных данных. "Было бы правильно рассмотреть возможность обмена в части отдельных приоритетных направлений, например, исследований трудноизвлекаемых запасов или новых регионов", - полагает он.