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Прокуроры хотят вернуть под следствие фигуранта "списка Титова"

Против бывшего топ-менеджера "Роснефти" Локтионова могут возобновить дело о крупном мошенничестве

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы обжаловала в суде прекращение уголовного дела о многомиллионных хищениях, в которых обвинялся бывший первый вице-президент "Роснефти" и фигурант "лондонского списка" Бориса Титова Анатолий Локтионов, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, обжаловать постановление следователей ГСУ столичного главка МВД о прекращении уголовного дела в отношении Локтионова по двум эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) решил заместитель прокурора Москвы старший советник юстиции Юрий Чижов. Он уже обратился в Тверской суд Москвы с ходатайством об отмене постановления, отмечает "Ъ".

Издание напоминает, что уголовное преследование Локтионова прекратили за непричастностью обвиняемого к преступлениям, а само дело - за отсутствием события преступления. Однако Чижов считает решение следователей полиции незаконным и необоснованным: по мнению зампрокурора, не были приняты "исчерпывающие меры для обеспечения полноты, объективности и всесторонности расследования".

Чижов напоминает в своем ходатайстве, что еще в 2010 году Локтионова, который тогда уже ушел из "Роснефти" и занялся собственным бизнесом, обвинили в покушении на мошенническое хищение $3,25 млн у своих партнеров по компании "Нафтатранс". Кроме того, в 2015 году следователи управления МВД по Краснодарскому краю заподозрили бизнесмена в хищении денег у партнера по строительству жилого комплекса в Анапе. При этом Чижов утверждает, что во втором случае Локтионов якобы похитил более 101 млн рублей, хотя в деле говорилось о 6 млн рублей, отмечает "Ъ".

Сам Локтионов подтвердил изданию, что в курсе обращения и уже подготовился к судебному заседанию. Бизнесмен раскритиковал заявление о неполноте расследования, отметив, что все допросы и необходимые действия были проведены, и он готов "положить их результаты на стол судье". Бывший топ-менеджер "Роснефти" предположил, что возобновление расследования выгодно тем, "кто действительно совершил мошенничество", заявив, что знает этих людей и потребовав возбудить дело против них за "совершение преступления по предварительному сговору в составе преступного сообщества".

Представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова адвокат Дмитрий Григориади в беседе с "Ъ" выразил недоумение "непонятной позицией прокуратуры о необходимости дальнейшего расследования". Он пообещал, что правовая помощь Локтионову будет оказываться и дальше.

Бывший вице-президент "Роснефти" Локтионов вернулся в Россию в ноябре 2018 года.

Анатолий Локтионов Москва Роснефть Борис Титов Юрий Чижов

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