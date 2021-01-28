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В Красноярском крае вертолет Ми-8 столкнулся со зданием аэропорта

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Следственные органы Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту инцидента с вертолетом Ми-8 в Красноярском крае, сообщает следственное управление.

Предварительно установлено, что 28 января около 11 часов вертолет Ми-8АМТ, выполнявший рейс по маршруту Вознесенка - Богучаны, после приземления в процессе маневрирования на посадочной площадке Богучаны задел несущим винтом три здания – административное здание аэропорта и два технических –, а также повредил винтовую часть стоящего на площадке вертолета. Кроме этого, у Ми-8 разрушена хвостовая часть.

На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет.

Дело будет расследоваться по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Красноярский край СКР Ми-8

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