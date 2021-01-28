Трехвековой дуб в Петербурге признали живым памятником

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Трехсотлетний дуб в ЦПКиО имени Кирова получил статус памятника живой природы, сообщила в четверг пресс-служба городского комитета по культуре.

Дуб черешчатый, растущий в исторической части Елагина острова, – живой памятник городской природы и одно из самых красивых и старых деревьев в Петербурге. В рамках всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы" его включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 531 и присвоили статус памятника 21 декабря 2020 года.

Перед включением Елагиноостровского дуба в реестр остров посетила комиссия. Специализированное оборудование позволило оценить физическое состояние дерева и его ценность.

"Среди критериев, по которым проводят оценку, есть и величественный внешний вид дерева, и размеры ствола и кроны, и возраст самого дерева, и отсылки к историческим фактам или легендам", - говорится в сообщении.

Предположительно, дуб высажен более 300 лет назад первым владельцем острова Шафировым, вице-канцлером Петра I. Обследование показало, что дерево здорово и жизнеспособно. Для сохранности дуба вокруг него установлено ограждение и табличка с информацией о новом почтенном статусе дерева – памятнике живой природы всероссийского значения.