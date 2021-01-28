СК заинтересовался избиением воронежского кадета преподавателем

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Следственные органы организовали проверку по сообщениям в СМИ об избиении преподавателем Воронежской кадетской школы одного из ее воспитанников, сообщает СУ СКР по региону.

"Организовано проведение доследственной проверки по сообщениям в средствах массовой информации о совершении противоправных действий в отношении воспитанника Воронежской кадетской школы имени А.В. Суворова", - говорится в сообщении.

В рамках проверки назначены экспертизы, будут опрошены несовершеннолетние, а также сотрудники образовательного учреждения. По ее результатам следователи дадут оценку действиям должностных лиц учебного заведения.

По данным местных СМИ, один из воспитанников Воронежской кадетской школы имени Суворова якобы вернулся домой с синяком под глазом и рассказал своей маме, что его избил офицер-преподаватель. Региональные издания также распространили информацию о том, что другие родители сообщили об издевательствах над своими детьми в кадетской школе, они написали коллективное обращение.