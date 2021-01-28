В Волгограде обнаружили нелегальный мини-завод по переработке нефти

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по Волгоградской области пресекли в Волгограде деятельность подпольного нефтеперерабатывающего мини-завода. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк журналистам в четверг.

По данным следствия, двое волгоградцев наладили переработку мазута и дизельного топлива на территории промышленной базы. При этом у мужчин отсутствовали документы, подтверждающие законность производства. Всего за время работы нелегального мини-завода злоумышленники реализовали продукции на 55 млн рублей.

Во время обысков на территории базы обнаружены наполненные резервуары с горюче-смазочными материалами, сливные устройства и грузовой автомобиль с цистерной, в которой нефтепродукты доставлялись на переработку. Изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника и пробы горюче-смазочных материалов.

По данному факту в отношении двух задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство).

мрб ст

Copyright © 1989 - 2021 Интерфакс