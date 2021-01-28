Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:04Заразились
на 28.01В России 3 793 810+19 138В мире 100 866 032+591 368

В Коми не нашли вины полицейских в смерти задержанного в наручниках

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Следователи в Сосногорске (Коми) не стали возбуждать уголовное дело против полицейских по факту смерти задержанного, сообщили "Интерфаксу" в городской прокуратуре.

Проверкой установлено, что в сентябре 2020 года 33-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал молотком супруге. Она вызвала наряд полиции. Мужчина оказал неповиновение приехавшим полицейским и им пришлось надеть на него наручники. После того, как мужчину вывели из дома на улицу, он скончался в результате сердечного приступа.

"Действия сотрудников полиции признаны законными. По итогам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Коми

Новости

Что произошло за день: четверг, 28 января

Число бедных в РФ в III квартале выросло на 1,2 млн к прошлому году

В Госдуме вышли на контакт с представителями TikTok

"Радио Свобода" сообщила о задержании в Москве своего сотрудника

"Радио Свобода" сообщила о задержании в Москве своего сотрудника

США захватили в Ливии комплекс "Панцирь С-1" российского производства

США захватили в Ливии комплекс "Панцирь С-1" российского производства

Защита обратится в ЕСПЧ в связи с заключением Навального под стражу

В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины

В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины

Мособлсуд оставил Навального под стражей до 15 февраля

Мособлсуд оставил Навального под стражей до 15 февраля
Пандемия коронавируса

Путин заявил о постепенном отступлении пандемии в РФ

Население РФ впервые за 15 лет сократилось более чем на 0,5 млн

Население РФ впервые за 15 лет сократилось более чем на 0,5 млн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');