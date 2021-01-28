В Коми не нашли вины полицейских в смерти задержанного в наручниках

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Следователи в Сосногорске (Коми) не стали возбуждать уголовное дело против полицейских по факту смерти задержанного, сообщили "Интерфаксу" в городской прокуратуре.

Проверкой установлено, что в сентябре 2020 года 33-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал молотком супруге. Она вызвала наряд полиции. Мужчина оказал неповиновение приехавшим полицейским и им пришлось надеть на него наручники. После того, как мужчину вывели из дома на улицу, он скончался в результате сердечного приступа.

"Действия сотрудников полиции признаны законными. По итогам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", - подчеркнули в надзорном ведомстве.