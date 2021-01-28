Шульгинова выдвинули в СД "Газпрома" вместо главы Минсельхоза Патрушева

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Новый министр энергетики РФ Николай Шульгинов вошел в список кандидатов от государства в совет директоров ПАО "Газпром" для выборов на годовом собрании в 2021 году.

Распоряжение правительства от 27 января об утверждении списка госпредставителей публикует официальный интернет-портал правовой информации.

С появлением Шульгинова в списке госпредставителей из него вышел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Александр Новак, перешедший из министров в вице-премьеры, сохранил позицию в списке.

Руководящий газовым гигантом уже 20-й год Алексей Миллер снова номинирован в состав совета.

Также в списке госпредставителей глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Также государство номинирует все тех же трех независимых директоров: председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева, ректора РГУ им. Губкина Виктора Мартынова и ректора РАНХиГС Владимира Мау.

До конца января "Газпром" принимает предложения акционеров в новый состав совета, а на первом заседании в начале февраля совет директоров утверждает список кандидатов.

Совет директоров "Газпрома" оставался неизменным с 2017 года, когда Мантуров сменил в совете Алексея Улюкаева.

Патрушев входил в совет директоров "Газпрома" с 2016 года, сохранил позицию после перехода из Россельхозбанка в Минсельхоз.

Хотя в совете директоров редко появляются новые участники, в 2019 году совет директоров "Газпрома" утвердил "Программу введения в должность впервые избранных членов совета директоров". Ранее новые участники совета директоров "Газпрома" подписывали соглашение о неразглашении конфиденциальной и коммерческой информации.

Росимущество в 2013 году в "Методических рекомендациях по организации работы совета директоров в акционерном обществе" писало: "Рекомендуется проводить ознакомительные встречи менеджмента общества с вновь избранными членами совета директоров в течение одного месяца после их избрания. Также рекомендуется проводить процедуру "введения в должность" для внешних членов совета директоров. Такая процедура способствует тому, что внешние члены совета максимально быстро включаются в продуктивную работу совета директоров и комитетов, концентрируясь на приоритетных задачах компании".