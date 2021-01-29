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Сбербанк даст денег на строительство города в Ленинградской области

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сбербанк предоставит финансирование Группе ЦДС на строительство города-спутника Новосаратовка площадью около 700 га на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщила пресс-служба банка.

Старший вице-президент Сбера Владимир Ситнов назвал начинающуюся стройку одним из крупнейших градостроительных проектов в России.

"На начальном этапе мы профинансируем возведение первых очередей жилого квартала "Город Первых" на сумму 4,8 млрд рублей", - добавил он.

Финансирование будет предоставлено по программе льготного кредитования Минэкономразвития сроком на пять лет.

"Впоследствии банк планирует продолжить финансирование этого масштабного проекта, в том числе его инфраструктурную составляющую - строительство дорог, социальных и других объектов", - добавил Ситнов.

Продажи квартир в новом жилом комплексе "Город Первых" будут осуществляться с использованием счетов эскроу.

Проект города-спутника Новосаратовка предусматривает строительство жилых домов, производственных и деловых зон, многофункциональных общественных пространств и рекреационных зон. В течение 20 лет планируется построить более 4,5 млн кв. м жилья для 300 тыс. человек. Реализация проекта начнётся с освоения территории площадью 56 га.

Первые шесть этапов строительства включают жилые дома площадью около 550 тыс. кв. метров, школу на 1375 мест и три детских сада на 870 мест, паркинги, коммерческие учреждения на первых этажах и пожарную часть.

Группа ЦДС - одна из крупнейших строительных компаний Петербурга, она строит жилье. В портфеле ЦДС 136 реализованных проектов общей площадью более 4,5 млн кв. м.

Сбербанк Группа ЦДС Петербург Ленинградская область Новосаратовка

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