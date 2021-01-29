Toyota отзовет в России 82 400 машин

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российское подразделение Toyota - ООО "Тойота мотор" - отзывает в России 82 405 автомобилей Lexus и Toyota, сообщил Росстандарт.

Причиной отзыва стал риск протечки жидкости для омывателя лобового стекла, попадания в нагреватель и последующего короткого замыкания с пожаром. В ведомстве объяснили, что в отзываемых машинах омыватель лобового стекла дополнен нагревателем, который должен предотвратить замерзание жидкости омывателя. "И из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки", возникла вероятность, что нагреватель со временем может треснуть и произойдет утечка.

Под отзыв попали Lexus LX570 и Toyota LC200, проданные с 31 января 2013 года по настоящий момент. Их VIN-коды приведены в материалах Росстандарта.

Машины обещают бесплатно отремонтировать в дилерских центрах, заменив форсунки омывателя на новые.