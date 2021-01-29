В Химках начата проверка из-за обрушения пристройки к лицею

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Часть возведенной месяц назад пристройки к лицею обрушилась в Химках, происшествием заинтересовалась прокуратура.

"Прокуратурой Московской области организована проверка в связи информацией СМИ об обрушении 28 января пристройки к общеобразовательному учреждению "Лицей № 21" в городском округе Химки", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу представитель Мособлпрокуратуры Наталия Григорьева.

На фотографиях места происшествия в соцсетях видно, что обрушился козырек образовательно учреждения.

Новый корпус школы в Химках был сдан в эксплуатацию в 2021 году. Ночью обвалилась часть здания. До этого падали окна, отваливалась плитка спустя 2 недели учебного процесса. В корпусе обучаются дети 1-2 классов. pic.twitter.com/Q8snDA1Lwf — Московские новости (@moskow_vk) January 29, 2021

По словам Григорьевой, в ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, а по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение проверки поручено химкинской городской прокуратуре.