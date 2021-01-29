В Сибири в столкновении "Лады" и Toyota погибли четыре человека

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Абанском районе Красноярского края столкнулись "Лада" и Toyota, в "Ладе" погибли четыре человека, сообщили в управлении МВД по региону.

ДТП произошло в полдень на 79-м километре автодороги Канск - Абан - Богучаны. Столкнувшиеся машины ехали навстречу друг другу.

Погибли 63-летний подитель "Лады" и три его пассажирки, жители села Долгий Мост. Еще одна пассажирка госпитализирована с травмами.

Водителя и пассажира Toyota врачи осмотрели на месте ДТП.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.