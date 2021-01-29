Экс-глава омского Минздрава стала фигуранткой уголовного дела

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Омской области возбудили уголовное дело против бывшего министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, подозреваемой в превышении должностных полномочий, сообщает в пятницу пресс-служба омского управления СКР.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой, директора казенного учреждения "Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области" Виктора Бабикова и иных лиц. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным областным управлением ФСБ.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе СУСК, сейчас в суде рассматривается ходатайство следствия о заочном аресте Солдатовой.