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Рабочий погиб при взрыве боеприпаса в куче металлолома на заводе на Кубани

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Боеприпас взорвался на территории Абинского электрометаллургического завода, погиб рабочий, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю в пятницу.

"Около 10 часов утра на территории завода при распиле прессованного лома металла произошла детонация находившегося в общей массе металла боеприпаса. Производивший работы 25-летний рабочий получил ранения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом по Абинскому району СКР была организована доследственная проверка. После нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи уже осмотрели место происшествия с участием взрывотехников и саперов. В настоящее время устанавливается отправитель партии металлолома, в котором находился сдетонировавший боеприпас.

ООО "Абинский электрометаллургический завод" – одно из крупнейших предприятий черной металлургии на Юге России. Его мощность составляет 1,6 млн тонн продукции в год. Согласно данным системы аналитической "СПАРК-Интерфакс", 80% АЭМЗ принадлежит "Новостали-М" (бенефициаром является Иван Демченко), 20% – кипрской "Бемсилк Лимитед".

Краснодарский край Кубань Абинский электрометаллургический завод

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