Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:57Заразились
на 29.01В России 3 813 048+19 238В мире 101 457 552+591 520

Челябинск признали городом с самым грязным воздухом в РФ

Челябинск признали городом с самым грязным воздухом в РФ
Фото: Elizaveta Becker/ullstein bild via Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании с губернаторами поручила снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух в 12 городах России, самыми загрязненными из них по итогам 2020 года оказались Челябинск, Нижний Тагил и Магнитогорск, сообщает пресс-служба вице-премьера.

"В 12 городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха необходимо снизить совокупный объем выбросов не менее чем на 20% уже к 2024 году", - заявила в пятницу Абрамченко, которую цитирует пресс-служба.

В списке, приведенном Абрамченко, перечислены 12 городов по степени выраженности аэрогенных рисков: на первом месте Челябинск, на втором – Нижний Тагил, далее – Магнитогорск, на четвертом месте – Норильск, на пятой строчке – Новокузнецк, затем Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, на десятом месте – Чита.

Вице-премьер отмечает, что перечень городов составил Роспотребнадзор по совокупности оценки показателей. Среди них – численность населения в зонах воздействия загрязняющих веществ, а также тяжесть последствий для здоровья человека. Основой для этого рейтинга стали расчеты Росприроднадзора по загрязнению воздуха.

Абрамченко в ходе совещания добавила, что для каждого из 12 городов программа должна быть индивидуальной. По ее словам, работа по снижению выбросов не должна сводиться только к переводу общественного транспорта на другие виды топлива и энергии.

"Такие меры по экспертным оценкам дадут ощутимый эффект в рамках федпроекта в объеме не более 3%. Важна активизация работы с крупными загрязнителями", - поясняет вице-премьер.

В рамках работы к 2024 году планируется снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух на 1,5 млн тонн.

По словам Абрамченко, в настоящее время планируется расширение федерального проекта "Чистых воздух" после 2024 года - по результатам экологического мониторинга определены города, где также наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. Всего в список вошли 48 таких городов.

В ходе совещания Абрамченко также сообщила, что по итогам 2020 года объем, на который снизились выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, составил 71 тыс. тонн.

Челябинск Виктория Абрамченко

Новости
Пандемия коронавируса

Мурашко спрогнозировал, что пандемия начнет отступать в феврале-марте

СК объявил Леонида Волкова в розыск

СК объявил Леонида Волкова в розыск

Житель Псковской области получил 7 лет колонии за госизмену

Суд попросили поместить под домашний арест брата Навального и других задержанных

В суды Москвы поступило уже 1608 административных дел об акции 23 января

В суды Москвы поступило уже 1608 административных дел об акции 23 января
Пандемия коронавируса

Эксперт допустил затухание эпидемии COVID-19 в России к апрелю

Google признал необоснованным ограничение на распространение гимна РФ

Песков не в курсе нового фильма о стройке во "дворце" в Геленджике

Песков не в курсе нового фильма о стройке во "дворце" в Геленджике

В Кремле опровергли планы по интеграции Донбасса

От Google потребовали снять ограничения воспроизведения гимна России

От Google потребовали снять ограничения воспроизведения гимна России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');