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Производство сельхозпродукции в РФ в 2020 г. выросло до 6,1 трлн руб.

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Производство продукции сельского хозяйства в РФ (хозяйствами всех категорий) в 2020 году увеличилось на 5,3%, до 6,11 трлн рублей, следует из предварительных данных Росстата.

В частности, производство продукции растениеводства по итогам прошлого года выросло на 7,2%, до 3,28 трлн рублей, продукции животноводства – на 3,2%, до 2,83 трлн рублей.

Рост сельхозпроизводства в РФ по итогам 2020 года в сопоставимых ценах составил 1,5% (в 2019 году – 4,3%). В частности, производство продукции растениеводства выросло на 1% (годом ранее – на 6,6%), животноводства – на 2% (1,9%).

Сельхозорганизации РФ в прошлом году увеличили производство до 3,56 трлн рублей (на 6,3%, в сопоставимых ценах – на 3,3%). В том числе растениеводы нарастили производство до 1,8 трлн рублей (на 9,4% или 2,5% соответственно), животноводы - до 1,77 трлн рублей (на 3,4% или 3,9%).

Объем производства сельхозпродукции в хозяйствах населения составил 1,68 трлн рублей, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 873,4 млн рублей.

Минсельхоз Росстат

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