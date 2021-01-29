Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:11Заразились
на 29.01В России 3 813 048+19 238В мире 101 457 552+591 520

Власти Ингушетии в 2020 г. смогли отговорить от кровной мести 12 семей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Примирительной комиссии при главе Ингушетии в 2020 году от кровной вражды удалось отговорить более 10 семей, сообщил "Интерфаксу" представитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики в пятницу.

"Комиссии удалось помирить 12 семей, которые состояли в кровной вражде, и уладить более 30 конфликтных случаев бытового характера в прошлом году. В Ингушетии остается еще более 100 фактов кровной вражды, которые требуют примирения враждующих сторон", - сказал собеседник агентства.

В Миннаце и примирительной комиссии считают, что любой конфликт надо урегулировать раньше, чем он разрастется и приведет к человеческим жертвам. Посредники из числа старейшин и представителей местных властей стремятся погасить эмоции, из-за которых чаще всего и возникают бытовые ссоры.

Ингушетия

Новости

Генпрокуратура РФ будет считать провокации на акции 31 января массовыми беспорядками

Генпрокуратура РФ будет считать провокации на акции 31 января массовыми беспорядками
Пандемия коронавируса

Мусульмане попросили проверить российские COVID-вакцины на халяльность

Мусульмане попросили проверить российские COVID-вакцины на халяльность

Челябинск признали городом с самым грязным воздухом в РФ

Челябинск признали городом с самым грязным воздухом в РФ
Пандемия коронавируса

Мурашко спрогнозировал, что пандемия начнет отступать в феврале-марте

СК объявил Леонида Волкова в розыск

СК объявил Леонида Волкова в розыск

Житель Псковской области получил 7 лет колонии за госизмену

Суд попросили поместить под домашний арест брата Навального и других задержанных

В суды Москвы поступило уже 1608 административных дел об акции 23 января

В суды Москвы поступило уже 1608 административных дел об акции 23 января
Пандемия коронавируса

Эксперт допустил затухание эпидемии COVID-19 в России к апрелю

Google признал необоснованным ограничение на распространение гимна РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');