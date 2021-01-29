Власти Ингушетии в 2020 г. смогли отговорить от кровной мести 12 семей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Примирительной комиссии при главе Ингушетии в 2020 году от кровной вражды удалось отговорить более 10 семей, сообщил "Интерфаксу" представитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики в пятницу.

"Комиссии удалось помирить 12 семей, которые состояли в кровной вражде, и уладить более 30 конфликтных случаев бытового характера в прошлом году. В Ингушетии остается еще более 100 фактов кровной вражды, которые требуют примирения враждующих сторон", - сказал собеседник агентства.

В Миннаце и примирительной комиссии считают, что любой конфликт надо урегулировать раньше, чем он разрастется и приведет к человеческим жертвам. Посредники из числа старейшин и представителей местных властей стремятся погасить эмоции, из-за которых чаще всего и возникают бытовые ссоры.