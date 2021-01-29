Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:56Заразились
на 29.01В России 3 813 048+19 238В мире 101 457 552+591 520

Координатор штаба Навального в Волгограде задержан после 7 суток ареста

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Координатор штаба сторонников оппозиционера Алексея Навального в Волгограде задержан на выходе из спецприемника, где он отбывал семь суток ареста, сообщил "Интерфаксу" адвокат подсудимого Федор Куницкий.

По словам Куницкого, Евгения Кочегина полицейские задержали 29 января на выходе из спецприемника за правонарушение по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. "Доставлен в отдел полиции, где составлен протокол, после чего задержан", - сказал адвокат.

Он отметил, что материал направлен в Дзержинский районный Волгограда. Суд в пятницу определит Кочегину меру наказания.

"Ему вменяется агитация в условиях спецприемника за несанкционированное массовое мероприятие в форме митинга. Вину Кочегин не признает", - добавил Куницкий.

Ранее сообщалось, что 22 января Центральный районный суд в Волгограде приговорил к 7 суткам административного ареста Кочегина по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия - ИФ).

Кроме того, на семь суток была арестована и помощница Кочегина Мария Худоярова по ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное совершение административного правонарушения при организации либо проведении публичного мероприятия).

По данным пресс-службы прокуратуры по Волгоградской области, в целях пресечения нарушений при проведении 23 января несанкционированной акции протеста полицией было задержано 60 человек. "К административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ привлечены три организатора и агитатора незаконных мероприятий, а также 49 участников акции, которым назначены наказания в виде административных арестов и штрафов в размере 10 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Евгений Кочегин Алексей Навальный Волгоград Федор Куницкий

Новости

Участницу Pussy Riot Алехину поместили под домашний арест

Путин подписал закон, ратифицирующий продление ДСНВ

Пять человек погибли в аварии микроавтобуса и грузовика под Самарой

Суд отправил Олега Навального под домашний арест

Суд отправил Олега Навального под домашний арест

"Аэрофлот" с 28 марта по 30 апреля сократит число рейсов за рубеж

"Аэрофлот" с 28 марта по 30 апреля сократит число рейсов за рубеж

МВД РФ пригрозило статьей о массовых беспорядках за несанкционированные акции

Генпрокуратура РФ будет считать провокации на акции 31 января массовыми беспорядками

Генпрокуратура РФ будет считать провокации на акции 31 января массовыми беспорядками
Пандемия коронавируса

Мусульмане попросили проверить российские COVID-вакцины на халяльность

Мусульмане попросили проверить российские COVID-вакцины на халяльность

Челябинск признали городом с самым грязным воздухом в РФ

Челябинск признали городом с самым грязным воздухом в РФ
Пандемия коронавируса

Мурашко спрогнозировал, что пандемия начнет отступать в феврале-марте

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');