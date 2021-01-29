Координатор штаба Навального в Волгограде задержан после 7 суток ареста

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Координатор штаба сторонников оппозиционера Алексея Навального в Волгограде задержан на выходе из спецприемника, где он отбывал семь суток ареста, сообщил "Интерфаксу" адвокат подсудимого Федор Куницкий.

По словам Куницкого, Евгения Кочегина полицейские задержали 29 января на выходе из спецприемника за правонарушение по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. "Доставлен в отдел полиции, где составлен протокол, после чего задержан", - сказал адвокат.

Он отметил, что материал направлен в Дзержинский районный Волгограда. Суд в пятницу определит Кочегину меру наказания.

"Ему вменяется агитация в условиях спецприемника за несанкционированное массовое мероприятие в форме митинга. Вину Кочегин не признает", - добавил Куницкий.

Ранее сообщалось, что 22 января Центральный районный суд в Волгограде приговорил к 7 суткам административного ареста Кочегина по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия - ИФ).

Кроме того, на семь суток была арестована и помощница Кочегина Мария Худоярова по ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное совершение административного правонарушения при организации либо проведении публичного мероприятия).

По данным пресс-службы прокуратуры по Волгоградской области, в целях пресечения нарушений при проведении 23 января несанкционированной акции протеста полицией было задержано 60 человек. "К административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ привлечены три организатора и агитатора незаконных мероприятий, а также 49 участников акции, которым назначены наказания в виде административных арестов и штрафов в размере 10 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.