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"Аэрофлот" с 28 марта по 30 апреля сократит число рейсов за рубеж

"Аэрофлот" с 28 марта по 30 апреля сократит число рейсов за рубеж
Фото: АР/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 28 марта по 30 апреля сократит частоту регулярных рейсов по ряду зарубежных направлений.

Согласно сообщению компании, изменения коснутся рейсов из Москвы в Анталью, Белград, Бишкек, Дели, Дубай, Женеву, Каир, Лондон, Минск, Нур-Султан, Сеул, Токио, Хельсинки.

Пассажиры отмененных рейсов смогут перебронировать билеты на выполняемые рейсы либо вернуть деньги "в соответствии с формой оплаты и действующими правилами".

27 января стало известно, что "Аэрофлот" отменил в своем летнем расписании ряд регулярных рейсов за рубеж до конца апреля. В основном это коснулось направлений, куда компания и сейчас не выполняет полеты на регулярной основе.

Аэрофлот

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