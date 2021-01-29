Сотрудник Мариинского театра оскорбил и толкнул участкового в Петербурге

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Работник Мариинского театра, устроивший конфликт с петербургским полицейским, стал фигурантом уголовного дела, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД в пятницу.

По словам собеседника агентства, 12 января участковый уполномоченный полиции Адмиралтейского района города в магазине на Садовой улице поймал посетителя на административном правонарушении и попытался задержать. Посетитель бросился бежать, а полицейский пустился в погоню.

На соседней улице за правонарушителя вступился прохожий, который стал нецензурно оскорблять полицейского, угрожал применить насилие, а после – толкнул.

"Агрессором оказался 32-летний Роберт, работник Мариинского театра, уроженец Северной Осетии", - сказали в главке.

Должность мужчины в театре не уточнили.

Материалы по данному факту были переданы в СК. В пятницу в отношении "заступника" возбудили уголовное дело за применение насилия к представителю власти и оскорбление представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ и статьи 319 УК РФ). По данным главка, следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Между тем, согласно видеозаписи, предоставленной главком, мужчина извинился перед пострадавшим сотрудником полиции.