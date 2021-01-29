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Организатора шествия 23 января в Вологде арестовали на пять суток

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Вологодский городской суд в пятницу назначил наказание оппозиционеру Евгению Доможирову, признанному виновным в проведении публичного мероприятия 23 января без согласования с властями. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд, изучив материалы дела, в том числе видеозаписи, признал Доможирова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Ему назначено наказание в виде пяти суток административного ареста.

Согласно материалам дела, 19 января Доможиров разместил на своих страницах в соцсетях призывы к участию в шествии 23 января.

"В дальнейшем 23 января в Гайд-парке на ул. Воровского в Вологде Доможиров призвал участников несанкционированного митинга к публичному мероприятию в форме шествия. Те согласились. После чего Доможиров и другие участники несанкционированного шествия (около 450 человек) проследовали до улицы Герцена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позднее Доможиров покинул шествие и к зданию правительства Вологодской области с митингующими не пошел.

На суде активист свою вину в совершении правонарушения не признал, заявив, что никого на шествие не призывал.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Вологда Евгений Доможиров

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