Женщина и ее внук погибли при пожаре доме в Забайкальском крае

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Женщина с шестилетним внуком погибли в ночь на 30 января при пожаре в доме в городе Балее Забайкальского края.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону, женщина 1963 года рождения была опекуном шестилетнего внука.

По одной из версий пожар мог произойти из-за неисправности печи.

Для установления причин смерти назначены судмедэкспертизы. Опрошены жители соседних домов. Следователи осмотрели место происшествия, назначена пожарно-техническая экспертиза для установления источника и причины возгорания.