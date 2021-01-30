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В Петербурге вор-альпинист обокрал квартиры на 20 млн рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Житель Петербурга подозревается в 15 крупных кражах из квартир на верхних этажах: в жилища он забирался с помощью альпинистского оборудования, сообщает в субботу пресс-служба регионального главка МВД.

21 января по подозрению в квартирной краже был задержан 38-летний ранее судимый петербуржец. Также этот мужчина находился в федеральном розыске как скрывшийся от суда за кражу, рассказали в пресс-службе.

Изначально полиции удалось установить причастность задержанного к хищению имущества на сумму около 600 тыс. рублей из квартиры на седьмом этаже дома на Бассейной улице. По версии следствия, мужчина использовал альпинистское снаряжение и проник в жилище через окно.

Позже у оперативников появилось основание подозревать фигуранта в еще 15 аналогичных преступлениях в разных районах Петербурга. Полиция считает, что во всех случаях мужчина проникал в квартиры через окно, используя снаряжение для альпинистов, и взламывал стеклопакеты; добраться ему удалось в том числе до квартиры на 17-м этаже.

По информации пресс-службы, задержанный действовал в период с февраля 2020 года по январь текущего года. Как правило, за день он проникал в несколько квартир по одному адресу.

Добычей вора стали деньги в различной валюте (рубли, евро, доллары США, швейцарские франки), портативная техника, ювелирные украшения, дорогостоящие часы, банковские карты, травматический пистолет с патронами. Общий ущерб, по предварительным оценкам, превышает 20 млн рублей, сообщили в полиции.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 и 4 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Похищенное имущество частично изъято. Также изъяты орудия взлома и альпинистское оборудование.

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