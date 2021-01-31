Протестующих начали задерживать в Ростове-на-Дону и Волгограде

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Несколько участников несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального были задержаны в центре Ростова-на-Дону, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Участники акции собрались возле Донской государственной публичной библиотеки и двинулись в сторону Парка Горького, но дорогу им перегородили сотрудники правоохранительных органов. По оценке корреспондента, участников несогласованной акции собралось существенно меньше, чем неделю назад.

В Волгограде участники несогласованной акции собрались на площади Ленина. По планам организаторов, колонна митингующих должна была проследовать до администрации Волгоградской области. Однако сотрудники полиции взяли активистов в кольцо и оттеснили людей с площади.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", акция в Волгограде продлилась около 20 минут, несколько ее участников были задержаны. Сотрудники правоохранительных органов перекрывали проспект Ленина, по центру города курсировал только общественный транспорт.

В Краснодаре также проходит несогласованная акция в поддержку Навального. Некоторые участники пришли с портретами своих родственников с акции "Бессмертный полк" и со знаменами победы. Между тем полицейские раздают участникам акции защитные маски, напоминая о действующем в регионе режиме повышенной готовности.