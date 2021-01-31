Легкомоторный самолет из-за неполадки вынужденно сел в поле под Уфой

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сверхлегкий самолет в воскресенье совершил вынужденную посадку под Уфой, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Как рассказали в ведомстве, АР-22 вынужденно сел в 13:35 в поле в 13 км от аэродрома Первушино через пять минут после взлета. Командир воздушного судна почувствовал вибрацию в двигателе самолета и принял решение о посадке, уточнили в прокуратуре.

Самолет получил повреждение винта, а также передней лыжи.

На борту находился только пилот, являющийся собственником судна. В результате вынужденной посадки он не пострадал.

На месте происшествия работают представители Уфимского транспортного прокурора. Начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.