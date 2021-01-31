Суд в Волгограде оштрафовал почти 30 участников воскресных протестов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Волгограда в воскресенье рассмотрел 32 материала в отношении задержанных на несогласованной акции 31 января, сообщает объединенная пресс-служба судов по Волгоградской области.

Согласно сообщению, по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия) 28 человек оштрафованы на 10 тыс. рублей, один человек арестован на пять суток. Рассмотрение еще одного дела отложено на 3 февраля.

Кроме того, суд оштрафовал на 7,5 тыс. рублей одного волгоградца за нарушение масочного режима. За неповиновение сотруднику полиции на трое суток арестован еще один участник акции.

Ранее сообщалось, что полиция в Волгограде во время несанкционированной акции задержала 42 человека. При этом, по заявлению волгоградской полиции, всего в митинге приняли участие 65 человек.

В воскресенье во многих российских городах снова прошли акции протеста в поддержку политика Алексея Навального, задержанного по возвращении в Москву из Германии и позднее арестованного до 15 февраля. В субботу на прошлой неделе также прошли митинги в поддержку оппозиционера, которые сопровождались массовыми задержаниями.