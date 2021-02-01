Экс-глава УФНС по Архангельской области и НАО получил 8 лет колонии

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО) Сергей Родионов признан виновным в коррупционных преступлениях, он приговорен к 8 годам колонии, сообщает пресс-служба регионального управления СКР в понедельник.

Экс-чиновник осужден по ч.3 ст. 285 и ч.6 ст.290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия; два эпизода получения должностным лицом взятки через посредника, совершенное в особо крупном размере с вымогательством взятки).

Октябрьский районный суд Архангельска приговор Родионова к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 26 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении.

Родионов был задержан в ноябре 2019 года при получении очередной части взятки в кафе в центре Архангельска.

Дело экс-главы архангельского УФНС

Следствием и судом установлено, что осужденный с апреля по ноябрь 2019 года на территории Архангельска и Санкт-Петербурга вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,9 млн рублей в обмен на снижение в пользу взяткодателя и его компании "размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки".

Кроме того, вознаграждение требовалось за предоставление рассрочки выплаты недоимки, пеней и штрафов путем заключения мирового соглашения с региональным УФНС.

Также коммерческая организация подала жалобу на работу подконтрольного Родионову налогового органа. После этого он для вымогательства взятки поручил своим подчиненным приостановить все операции этой организации в банках, а также оборот электронных денег.

Следствие отмечает, что из-за действий Родионова "правомерная финансово-хозяйственная деятельность" компании была парализована, она не могла исполнять свои финансовые обязательства, у предприятия образовалась задолженность по текущим платежам и зарплате.

В результате директор коммерческой организации был вынужден отозвать поданную жалобу, согласившись с незаконными требованиями налогового органа.

В ходе расследования был установлен еще один эпизод противоправных действий Родионова в 2013 году, когда он получил от представителя другой коммерческой организации взятку 1,3 млн рублей "за совершение действий и бездействие в пользу взяткодателя, непринятия мер налогового контроля, и создания условий, при которых последний смог бы избежать ответственности за совершение налогового правонарушения".

Как сообщалось, в ходе обысков по месту жительства Родионова и его близких родственников было изъято более 10 млн рублей. Проверяется информация о движении денежных средств на его банковских счетах.

Второй фигурант дела - представитель коммерческой организации - обвинялся в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (по ч.4 ст.291.1 УК РФ).

Оба фигуранта были заключены под стражу.

В августе суд Архангельска оштрафовал жителя Петербурга Владимира Венгерцева за посредничество в передаче взятки Родионову.